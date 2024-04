Komatina bronzani u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Takmičar tekvondo kluba Olimp, Ognjen Komatina, osvojio je treće mjesto na turniru E2 ranga Galebov Trofej Beograda.

On je do odličja došao u konkurenciji juniora, u kategoriji do 68 kilograma.

Komatina je, kao prvi nosilac turnira, bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom eliminisao predstavnika Njemačke 2:0.

Zaustavljen je u polufinalu od reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država, koji je kasnije i osvojio zlato na turniru.

Turnir je okupio 1.045 takmičara iz više od 50 država svijeta.

“Osvajanjem bronzane medalje Komatina je obezbijedio nove poene na Svjetskoj i Evropskoj rang listi”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Sjutra će na tatami seniorka Andrea Komatina, u kategoriji do 62 kilograma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS