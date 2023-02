Kolo remija, Pečurica se priključio vodećima

Podgorica, (MINA) – Neriješenim ishodom završeno je šest od sedam mečeva četvrtog kola 75. pojedinačnog prvenstva Crne Gore u šahu.

Remijem je završen duel velemajstora Nebojše Nikčevića i Pavela Anisimova, koji su nakon deset odigranih poteza sklopili remi.

Duel na prvom stolu između Aleksandra Tomića i Dragiše Blagojevića protekao je u pozicionom nadmudrivanju, a iskusni velemajstor se odlučio da uđe u završnicu sa skakačem i pet pješaka, protiv topa i tri pješaka, pa je nakon velike borbe i taj duel okončan remijem.

Seriju remija iskoristio je Miloš Pečurica koji je u sadržajnoj partiji savladao Milorada Ratkovića i priključio se vodećima na tabeli sa 3,5 poena.

Remi u partiji između velemajstora Luke Draškovića i Božidara Kisića je sklopljen u poziciji kada se očekivala prava borba, dok je remijem okončana i partija između Blaža Kalezića i Bogdana Podlesnika.

Pobjede su, Veljka Draganića, Andreja Šukovića, Peka Đurovića i Aleksandru Milović, dovele u grupu igrača sa tri poena.

Prvi nosilac turnira, Denis Kadrić, je nakon poraza u trećem kolu remizirao u duelu sa Veljkom Šćekićem, dok je osvajač zlatne medalje na Paraolimpijadi Predrag Nikač, nakon tri startna remija, upisao prvu pobjedu protiv Dragoljuba Kovačevića.

Sjutra je na programu peto kolo koje obećava veliku borbu, u međusobnim duelima vodeće grupe. Sastaće se Blagojević – Pečurica, odnosno Nikčević – Tomić. Izdvajamo još duele: Podlesnik – Anisimov, Draganić – Drašković, Milović – Kalezić, Kisić – Đurović i Vujošević – Šuković.

Partije se mogu pratiti preko sajta Šahovskog saveza, a početak mečeva zakazan je za 16 sati i 30 minuta.

