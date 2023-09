Kojić najbolja u Burgasu, medalja i za Bašanovića

Podgorica, (MINA) – Stonoteniserka podgoričkog kluba osoba sa invaliditetom Luča, Samra Kojić, osvojila je prvo mjesto na međunarodnom turniru u Burgasu.

Kojić, koja se takmičila u kategoriji S5 (osobe u kolicima), trijumfalno je završila takmičenje u grupi, a do zlatnog odličja došla je nakon četiri trijumfa.

Uspješan nastup kompletirala je bronzanim odličjem u ekipnoj konkurenciji sa Rumunom Georgeom Floreskuom, čime je zaslužila priznanje za najbolju stonoteniserku turnira.

Medalju u ekipnoj konkurenciji ima i Dejan Bašanović, koji je sa Valentinom Marcevom iz Bugarske došao do srebra, u konkurenciji 16 parova.

Bašanović je u spojenim kategorijama 9-10 bio trećeplasirani u grupi sa po dva trijumfa i poraza.

Na korak od medalje bio je i Pjetro Paljušević (kategorije 6 i 7), koji je zaustavljen u četvrtfinalu.

Plasman među osam najboljih izborio je kao drugoplasirani u grupi.

U istoj kategoriji nastup u grupi završio je

Đuro Krivokapić, kao trećeplasirani, sa pobjedom i dva poraza.

Turnir u Burgasu okupio je takmičare iz Bugarske, Srbije, Makedonije, Rumunije i Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS