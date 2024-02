Knežević zaustavljen u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Talentovani crnogorski teniser, Simon Knežević, u prvom kolu završio je nastup na seniorskom ITF turniru u Antaliji.

On je danas poražen od osmog nosioca, Francuza Artura Gija 2:0, po setovima 6:1 i 6:2.

Knežević je plasman na glavni turnir izborio kroz kvalifikacije, nakon tri pobjede.

Eliminisao je Jurija Nagdaliana iz Rusije 2:0 (6:0 i 6:1), južnoafrikanca Dilana Soltena 2:1 (6:1, 3:6 i 10:8) i Italijana Kristijana Felina 2:0 (6:3 i 7:6).

