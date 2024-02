Knežević bez glavnog žrijeba

Podgorica, (MINA) – Crnogorski teniser Simon Knežević nije uspio da se plasira u glavni žrijeb ITF turnira u Antaliji.

On je danas u trećem kolu kvalifikacija izgubio od Kaje Arinca iz Turske 2:0, po setovima 7:5 i 6:2.

Knežević je u prve dvije kvalifikacione runde eliminisao Južnoafrikanca Vasilisa Karipija i prvog nosioca kvalifikacija, Holanđanina Juriana Bola.

Turnir u Antaliji igra se za nagradni fond od 25 hiljada USD.

