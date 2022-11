Kipruto i Boca slavili u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Kenijac Stenli Kipruto i Nora Trklja Boca iz Srbije pobjednici su 29. Podgoričkog maratona, koji je održan u okviru drugog izdanja sportsko-turističke manifestacije Podgorica Milenijum ran.

U muškoj konkurenciji Kipruto je slavio u vremenu dva sata, 28 minuta i 52 sekunde.

Kao drugoplasirani, kao i prošle godine, završio je Rus Ivan Bubnov (2:29,32), dok je treći bio Njemac Jonas Miler (2:35,17).

Najboljeplasirani crnogorski maratonac i ujedno novi prvak Crne Gore u maratonu bio je Marko Kavaja , koji je u generalnom palsmanu bio deveti (2:58,39).

U ženskoj konkurenciji atletičarka Crvene zvezde trijumfovala je sa rezultatom dva sata, 58 sekundi i 36 sekundi.

Drugo mjesto osvojila je Marija Vrajić iz Hrvatske (2:59,12), dok je treća bila Biljana Kirađijeva iz Srbije (3:07,53).

Od crnogorskih maratonki najbolja je bila petoplasirana Stojana Brašanac (3:23,06), nova prvakinja Crne Gore.

Maraton je trčalo 50 takmičara, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

U polumaratonu, u muškoj konkurenciji, trijumfovao je prošlogodišnji pobjednik maratona, Ukrajinac Bogdan Semenovič, u vremenu sat, šest minuta i 33 sekunde.

Kao drugoplasirani završio je Ivan Dračar iz Hrvatske (1:9,40), dok je treći bio Velimir Bojović iz Srbije (1:9,42).

Od crnogorskih polumaratonaca najbrži je bio šestoplasirani Željko Dabović (1:14,49).

Kod polumaratonki pobijedila je Ukrajinka Natalija Semenovič, prošle godine najbrža u maratonu, sa rezultatom sat, 14 minuta i 56 sekundi.

Drugo mjesto osvojila je Olivera Jevtić iz Srbije (1:17,31), dok je treća bila Andrijana Pop Arsova iz Sjeverne Makedonije (1:21,18).

Crnogorska rekorderka Slađana Perunović podgoričku trku završila je na petom mejstu (1:27,21).

U trci na deset kilometara najbrži su bili Uroš Gutić iz Bosne i Hercegovine (32,32) i Gresa Bakrači sa Kosova (35,32).

Na pet kilometara slavili su Nikola Vukelja iz Srbije i Lana Ivković iz Crne Gore.

Manifestacija Podgorica Milenijum ran okupila je ukupno 1320 takmičara iz 32 države, a održana je pod pokroviteljstvom Glavnog grada, odnosno Sekretarijata za kulturu i sport i u saradnji sa Multisport akademijom Majer i Atletskim savezom.

Trke u polumaratonu i maratonu bili su ujedno i zvanično prvenstvo Crne Gore.

