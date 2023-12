Kataro drugi u Herceg Novom, Primorcu treće mjesto i trofej u generalnom poretku

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobjednici su međuanrodnog vaterpolo takmičenja za mlađe kategorije, pod nazivom Olimpijske nade.

Olimpijske nade je takmičenje koje organizuju klubovi iz Crne Gore i Dubrovačko-neretvanske županije, sa ciljem podizanja kvaliteta vaterpola i međusobnog upoznavanja i povezivanja.

Primorac je posljendji turnir u Herceg Novom, za igrače rođene 2006. i mlađe, završio kao trećeplasirani, što mu je bilo dovoljno da zadrži prvo mjesto u generalnom plasmanu.

Na hercegnovskom turniru drugo mjesto osvojio je Kataro, koji je u finalnom meču poražen od Juga 17:15, nakon peteraca.

Mladi Kotorani su u grupi pobijedili Mornar 13:6 i Aquatic Verde 21:10, a izgubili su od prve ekipe hercegnovskog Jadrana 16:5, pa su kao drugoplasirani ušli u polufinale.

U meču za finale savladali su gradskog rivala Primorac 10:8, poslije peteraca.

Primorac je osvojio treće mjesto, pobjedom nad Jadranom 13:9.

Jadran je, nakon maksimalnog učinka u grupi, u polufinalnom meču, koga su takođe odlučili peterci poražen od Juga 15:14.

Na turniru u Herceg Novom, Budućnost je osvojila šesto, Aquatic Verde sedmo, a drugi tim Jadrana osmo mjesto.

Za najboljeg igrača proglašen je Balša Vučković iz Primorca, Andrija Bjelica iz Katara je najbolji golman, a najbolji strijelac Vlaho Pavlić iz Juga.

Međunarodno takmičenje igrano je po turnirskim sistemima za nade, mlađe kadete, kadete, mlađe juniore i juniore.

Najuspješniji klub u ukupnom plasmanu je Primorac sa 16 poena, ispred Jadrana iz Herceg Novog sa 13 i Budve sa 10 poena.

