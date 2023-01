Kata tim srebrni, Maloviću i Biserki Radulović bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore osvojio je srebrnu medalju, dok su Nikola Malović i Biserka Radulović nastup na Pariz openu završili sa bronzanim odličjem.

Baz medalje nastup su završili Vladimir Mijač i Nemanja Mikulić.

Tim Bara, u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan, u finalu poražen je od sastava Francuske.

Crnogorska ekipa za uzvođenje kate Unsu dobila je 42,4 boda.

Francuska je slavila sa 43,2 boda.

Malović, član nikšićkog Onogo je u meču za bronzanu medalju u kategoriji do 84 kilograma pobijedio je Vladimira Brezančića iz Srbije 7:0.

Radulović je u meču za treće mjesto pobijedila Holanđanku Soraju Vahjudi.

Članica Budućnosti za izvođenje kate Unsu dobila je 42 boda, 0,4 više od protivnice.

Holanđanka je izvela katu Chatanyara kushanku

Zlatna je bila Francuskinja Elvetja Tili.

Mijač je pojedinačni nastup završio kao petoplasirani, a u meču za bronzanu medalju izgubio je od Fernanda Kalderona iz Gvatemale.

Član Bara za izvođenje kate Kanku dobio je 41,8 bodova, svega 0,1 manje od rivala.

Kao petoplasirani završio je i Nemanja Mikulić, koji je u meču za bronzanu medalju u kategoriji do 75 kilograma izgubio od Alana Maldonada iz Gvatemale 6:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS