Kanađanin Bel-Hejns četvrto pojačanje Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Kanadski reprezentativac Tre Bel-Hejns novi je košarkaš Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

On je četvrto pojačanje Budućnost Volija za narednu sezonu, nakon Kenana Kamenjaša, Kamerona Rejnoldsa i Fila Buta.

Bel-Hejns, koji ima 26 godina, visok je 188 centimetara i pokriva poziciju plejmejkera.

Rođen je u Torontu i četiri godine je proveo na Univerzitetu Vermont, gdje je bio jedan od glavnih igrača.

U koledž karijeri prosječno je bilježio 11,7 poena, tri skoka i četiri asistencije.

Igrao je u razvojnoj ekipi Milvoki Baksa, dok je u Evropi debitovao u sezoni 2018/19 sa Fraport Skajlajnersima.

Naredne sezone je nastupao u Finskoj za Helsinki, da bi u sezoni 2020/21 odigrao sjajnu sezonu u njemačkoj ligi za Merlins Kraisleim.

Prosječno je bilježio 17,9 poena, 3,9 skokova, 7,1 asistencije uz 1,2 ukradene lopte.

Prethodne sezone je nastupao u španskoj ACB ligi za Breogan Lugo i prosječno postizao 12,7 poena uz tri skoka i četiri asistencije.

