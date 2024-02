Kadrić i Đukić prekinuli seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Poslije četvrtog kola 76. Prvenstva Crne Gore u šahu nema šahista sa maksimalnim učinkom, a čelnu poziciju dijeli šest igrača.

Maksimalni do ovog kola Artem Smirnov i Denis Kadrić, odnosno Andrej Šuković i Nikola Đukič remizirali su u međusobnim duelima, što su iskoristili Nikita Petrov i Luka Drašković i pridružili im se na vrhu.

U velemajstorskim duelima savladali su Nebojšu Nikčevića, odnosno Milana Draška.

Artem Smirnov i Denis Kadrić odigrali su sadržajnu partiju, a nakon interesantne borbe i reduciranja materijala, protivnici su imali po damu, lovca i po tri pješaka, pa su se saglasili na remi ponavljanjem poteza.

Andrej Šuković je pokušao da engleskom odbranom iznenadi velemajstora Nikolu Đukića.

Nakon obostrano korektne igre i razmjene materijala, protivnici su se saglasili na remi u objektivno jednakoj poziciji.

Remije na prva dva stola iskoristili su Nikita Petrov i Luka Drašković.

Petrov je bijelim figurama savladao Nebojšu Nikčevića.

Nikčević je žrtvovao kvalitet, došao u sjajnu poziciji, međutim nije našao dobar red poteza, pa je Petrov uspio da preokrene situaciju i dođe do pobjede kojom je došao do diobe prvog mjesta.

U drugom velemajstorskom derbiju dana, Luka Drašković je savladao Milana Draška, nakon što uspio da ga nadmudri u topovskoj završnici.

Na pola poena iza vodeće četvorke nalaze se Andrej Skvorcov, Nemanja Vukčević i Savo Vujović.

Skvorcov je u uzbudljivoj partiji uspio da savlada Mila Pobora, dok je Nemanja Vukčević iskoristio prednost pocetnog poteza u duelu sa Jovanom Milovićem.

Vujović, inače golman kadetske rukometne reprezentacije, savladao je Armina Mušovića u zanimljivoj partiji, iskoristivši na kraju previd svog protivnika.

Slijedi grupa od 13 igrača koji imaju po 2,5 poena, a u kojoj su između ostalih: velemajstor Božidar Ivanović, koji je danas savladao Mateju Popović, velemajstor Nebojša Nikčević, Aleksandar Tomić, Peko Đurović.

Sjutra su na programu partije petog kolu, a najveću pažnju privlače dueli: Kadrić – Drašković, Šuković – Petrov, Đukić – Smirnov, Skvorcov – Vukčević, Vujović – Tomić, Ivanović – Miletić

Domaćin prvenstva, koje se igra pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, je Diplomatska Kula Capital Plaza centra.

Ljubitelji šaha mogu pratiti direktan prenos preko Mne sport televizije i YouTube kanala.

