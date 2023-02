Kadrić, Blagojević i Šuković na vrhu

Podgorica, (MINA) – Velemajstori Denis Kadrić i Dragiša Blagojević i FIDE majstor Andrej Šuković dijele čelnu poziciju na tabeli nakon sedmog kola 75. Pojedinačnog prvenstva Crne Gore u šahu.

Kadrić se, u duelu sa klupskim drugom iz Elektroprivrede i kolegom iz reprezentacije, velemajstorom Lukom Draškovićem, odlučio za zatvorenu sicilijanku.

Drašković je grubo pogriješio, a to Kadrić nije propustio da realizuje.

Nakon velike greške protivnika, rutinskom igrom Kadrić je stigao do cijelog poena, nakon manje od dva sata borbe.

Blagojević je slavio u duelu sa mladim Cetinjaninom Pekom Đurovićem, koji je najprijatnije iznenađenje šampionata.

Đurović se hrabro suprostavio iskusnijem protivniku, nastala je završnica u kojoj su protivnici imali po dva lovca, a Blagojević je strpljivom igrom dočekao neopreznost Đurovića, koji nije pronalazio najpreciznije nastavke, koju je kaznio u svom prepoznatljivom stilu.

Najduže su za tablom ostali Nebojša Nikčević i Andrej Šuković.

Velemajstor Nikčević stekao je nadmoćnu poziciju, osvojio kvalitet, međutim nakon promjene dama, Šukovićev skakač se pokazao jačim od topa, pa je Šuković došao do važne pobjede i izjednačio se sa velemajstorskim dvojcem na čelu tabele.

U duelu na drugom stolu Blažo Kalezić i Pavel Anisimov saglasili su se na remi, nakon početnog ispitivanja snaga i svega desetak odigranih poteza.

Armin Mušović nadigrao je Aleksandra Tomića i pobjedom dospio u grupu igrača sa po pet poena, baš kao i Vuk Miletić, koji je savladao Miloša Vlatkovića, pojačavši igru u semiševoj varijanti nimcoindijske odbrane u odnosu na duel sa velemajstorom Anisimovim.

Izuzetno sadržajna partija između Miloša Pečurice i Veljka Draganića okončana je remijem u dalekoj topovskoj završnici.

Poslije sedmog kola Blagojević, Kadrić i Šuković imaju po 5,5 bodova i imaju pola poena više od Anisimova, Draškovića, Kalezića, Pečurice, Mušovića i Miletića.

U osmom kolu sastaće se Šuković – Kadrić, Miletić – Blagojević, Drašković – Anisimov, Pečurica – Mušović, Kalezić – Nikčević, Nikač – Vujošević.

Mečevi osmog kola počeće u 16 sati i 30 minuta.

Prvenstvo Crne Gore okupilo je 54 takmičara, koji se nadmeću za nagradni fond od 8.500 EUR.

