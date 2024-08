Kadetkinje sa Slovenijom na startu EP

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore sjutra će početi nastup na šampionatu Evrope, koje se do 24. avgusta biti odigran u Miškolcu.

Crnogorske kadetkinje prošle godine igrale su finale B prvenstva Evrope i izborile A diviziju.

Gotovo cijeli tim sada čini juniorsku reprezentaciju, a generacija 2008. godište imaće priliku da se u najelitnijem rangu oproba sa najjačim evropskim selekcijama i stiče veliko iskustvo.

Crna Gora će u Miškolcu igrati u D grupi, u kojoj su još Slovenija, Finska i Belgija.

Premijerni meč odigraće sjutra, u 13 sati, protiv Slovenije.

Crnogorska reprezentativka Marija Sekulović kazala je da su nakon mjesec priprema i šest kontrolnih mečeva, potpuno spremne za Evropsko prvenstvo.

“Čeka nas pakleno teška konkurencija, svjesne smo da ćemo igrati protiv najboljih evropskih selekcija. Ali, ovo je prilika da u ovim mečevima steknemo novo, veliko iskustvo, tako da imamo ogroman motiv i jedva čekamo da počne šampionat”, rekla je Sekulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS