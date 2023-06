Kadetkinje na pripremama u Beranama

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore prvi dio pripreme za Evropsko prvenstvo odradiće u Beranama od 15. do 26. juna, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Trener Tatjana Jeraminok na pripreme pozvala je 21 igračicu.

Na spisku su Teodora Rončević (Budućnost 2), Vanja Živković (Levalea 2010), Lucija Jovanović (Budućnost 2), Dunja Šarančić (Budućnost 2), Elena Mitrović (Budućnost 2), Nikolina Milojković (Levalea 2010), Dunja Jolić (Budućnost 2), Maja Ceklić (Zeta), Milka Pavlović (Budućnost 2).

Pozvane su i Nina Ramusović (Nikšić), Ksenija Kuzman (Budućnost 2), Hanadi Delić (Budućnost 2), Anika Jovanović (Budućnost 2), Staša Mandić (Mornar), Mija Grujić (Budućnost 2), Sanja Andrijašević (Levalea 2010), Bojana Peličić (Budućnost 2), Jovana Tešović (Budvanska rivijera), Anđela Guberinić (Komovi), Ksenija Gašević (Budućnost 2) i Anastasija Golić (Mornar).

U stručnom štabu, pored Jeraminok, su pomoćni trener Marina Rakočević, kondicioni trener Blagoje Kuzman i fizioterapeut Anđelka Lekić.

Kadetsko prvenstvo Evrope biće odigrano u avgustu u Podgorici, a rivali crnogorskim rukometašicama u A grupi biće Njemačka, Češka i Island.

