Kadetkinje na kvalifikacionom turniru u BIH

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore učestvovaće od 22. do 28. marta na turniru preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da selektor Mirko Marić za nastup na tom turniru računa na 19 igračica.

Na spisku su golmanke – Jovana Žugić (Ekonomist) i Teodora Jovetić (Ilarion);

odbrana – Angelina Drešaj, Slavica Krstevska, Vlada Milović (Budućnost), Dunja Bojanić, Vladana Boričić (Mladost), Almedina Kalač (Cveteks), Tijana Janković i Jelena Nikčević (Ekonomist);

vezni red: Jana Merdović, Larisa Đurković, Mia Vukčević (Mladost), Katarina Čađenović (Budućnost) i Elda Bralić (Cveteks);

napad: Maša Tomašević (Budućnost), Amra Mehović, Tamara Milović (Ekonomist) i Tatjana Osmajić (Breznica).

Rivali u grupi dva Lige B su domaćin turnira Bosna i Hercegovina (BIH), Azerbejdžan i Kazahstan.

Crna Gora će već na startu igrati se Bosnom i Hercegovinom, koju selektor Marić vidi kao najjaču ekipu u grupi.

“Reprezentacija BIH je favorit, a očekujemo da sa Kazahstanom i Azerbejdžanom možemo da igramo. Sa druge strane, u ovom uzrastu nikad ne možete reći da ste jasni favoriti, iznenađenja su česta. Smatramo da je to talentovana generacija, na spisku su igračice tri godišta”, rekao je Marić.

Turnir će biti odigran u Bijeljini i Ugljeviku, a direktan plasman u Ligu A, odnosno elitnu rundu, izboriće prvoplasirana ekipa, kao i najbolja drugoplasirana iz šest grupa.

Crna Gora će na startu turnira, 22. mart, igrati protiv BIH, tri dana kasnije sastaće se sa Kazahstanom, dok je za 28. mart zakazan duel sa Azerbejdžanom.

