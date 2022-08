Kadeti za deveto mjesto

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće za deveto mjesto na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Skoplju, u razigravanju za plasman od devetog do 12. mjesta, selekciju Poljske 87:69.

To je njihov drugi uzastopni trijumf, nakon što su pobjedom protiv Hrvatske (72:65) izborili opastanak u A diviji

Takmičenje u grupi, u prvoj fazi šampionata, završili su sa sva tri poraza – od Sjeverne Makedonije 69:62, Španije 74:66 i Grčke 79:45, a u osmini finala izgubili su od Italije 78:72.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Andrija Jošović sa 20 i David Mirković sa 17, Marko Radunović ubacio je 12, a Nikola Jevrić deset poena.

U poljskoj selekciji najbolji po 15 poena ubacili su Mateuš Orlovski i Nikodem Ratkovski, a jedan manje Bartoš Lesniak.

Crnogorski košarkaši u meču za deveto mjesto, sjutra u 16 sati, igraće protiv Letonije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS