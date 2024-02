Kadeti u grupi sa Islandom, Italijom i Farskim Ostrvima

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu igraće u F grupi sa Islandom, Italijom i Farskim Ostrvima, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat će u avgustu biti odigran u Podgorici.

Pravo nastupa imaće igrači do 18 godina.

Na šampionatu će prvi put nastupiti 24 reprezentacije, podijeljene u šest grupa.

