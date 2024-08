Kadeti trojkom Đukanovića uz zvuk sirene do trijumfa protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Tivtu, u posljednjem pripremnom meču, selekciju Srbije 80:78.

Do pobjede i revanša za jučerašnji poraz došao je trojkom Đorđa Đukanovića sa svoje polovine uz zvuk sirene.

Posljednji test za B prvenstvo Evrope, od 8. do 17. avgusta u Skoplju, donio je nevjerovatnu dramu, mnogo preokreta i veoma uzbudljivih posljednjih deset sekundi.

Crna Gora je trojkom Jakše Mićkovića 9,7 sekundi prije kraja povela 77:75 i praktično bila pred pobjedom.

Nakon tajm-auta Srbije, Karalić je pogodio 1,9 sekundu prije isteka vremena za novi preokret 78:77.

Crnogorska selekcija imala je malo vremena, ali dovoljno da Đorđe Đukanović postane heroj.

Đukanović je sa svoje polovine, gotovo sa linije penala šutirao, a lopta uz zvuk sirene prošla kroz mrežicu za 80:78.

Đukanović bio najefikasniji sa 18, Maksim Brnović i Vuk Ivelja postigli su po 15, a poen manje Jakša Mićković.

Za crnogorsku kadetsku reprezentaciju bio je to osmi meč u pripremnim mečevima, a osim polovičnog učinka protiv Srbije, koja je učesnik A divizije, upisali su dva poraza od Hrvatske, dva puta savladali su Sjevernu Makedoniju i po jednom Bosnu i Hercegovinu i U18 selekciju Saudijske Arabije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS