Kadeti počeli pripreme

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u podgoričkom hotelu Verde i počela pripreme za Balkansko prvenstvo, koje će od 3. do 5. jula biti odigrano u Tirani.

Pravo nastupa imaće igrači rođeni 2007. godine i mlađi.

Na šampionatu će, osim crnogorske i selekcije domaćina, učestvovaće Srbija i Sjeverna Makedonija.

Selektor Dejan Radić računa na 14 odbojkaša.

Pozvani su – tehničari – Luka Milošević (Budućnost Volley) i Vasilije Andrović (Mornar),

Korektori – Luka Lojić (Budućnost Volley) i Filip Radić (Budućnost Volley),

Srednji blokeri – Jovan Drešić (Galeb Liko Soho Group), Stefan Petričević (Budućnost Volley), Uroš Konatar (Jedinstvo) i Vukota Čelebić (Lovćen)

Primači servisa – Vuk Stanojević (Budućnost Volley), Filip Milosavljević (Budva), Mihajlo Grupković (Mornar) i Ognjen Marstijepović (Galeb Liko Soho Group);

Libera – Aleksa Radić (Budućnost Volley) i Pavle Bošković (Jedinstvo).

Selektoru Radiću asistiraće trener Ivan Dobrković.

