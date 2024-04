Kadeti pobijedili Kipar

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je u Paralimniju, u drugom prijateljskom meču, selekciju Kipra 2:0.

Izabranici selektora Radovana Kavaje prvi međusobni duel izgubili su 2:1.

Crna Gora je do vođstva došla u 41. minutu – Vuk Pavićević je dobro prošao po lijevoj strani i asistirao Andriji Vukoju, koji pogađa mrežu domaćina.

Samo tri minuta kasnije crnogorska selekcija povećala je prednost – Viktor Bubanja je dugom loptom pronašao Aleksu Perišića, koji je odlično ubacio u šesnaesterac i pronašao Marka Đokaja.

Kavaja je kazao da mora biti zadovoljan nakon dobre partije i pobjede, navodeći da je mogla biti i ubjedljivija.

“Od starta je pristup bio pravi, a kada je realizacija dobra, onda je tu i rezultat. Pogotovo može da raduje to što su momci prepoznali neke momente u igri, pogotovo u situacijama kada vodimo, čime su pokazali zrelost, na taj način mogu da postanu pravi takmičari. Igrali smo protiv kvalitetne, ali, prije svega, fizički izuzetno jake ekipe, tako da su momci često bili na granicama svojih mogućnosti”, rekao je Kavaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS