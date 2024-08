Kadeti pobijedili Češku

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je danas Češku 79:53, u trećem kolu Evropskog prvenstva B divizije u Skoplju.

To je drugi trijumf crnogorskih kadeta u B grupi, nakon što su na startu slavili i protiv Islanda.

Upisali su i poraz od Holandije.

Crnogorski košarkaši u dvocifrenu prednost stekli su u drugoj četvrtini (27:16), dok je razlika na polovini meča iznosila 14 poena (39:25).

Izabranici selektora Demira Kalića prednost su u 25. minutu povisili na 23 poena (50:27) i praktično već tada riješili pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Maksim Brnović sa 20, dok je Đorđe Đukanović meč završio sa po 17 poena i skokova.

Dvocifren poenterski učinak imali su i Vuk Ivelja sa 15 i Jakša Mićković sa 14 poena.

Naredni meč Crna Gora igraće u ponedjeljak (13.30) protiv Kipra.

