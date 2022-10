Kadeti pobijedili Austriju i obezbijedili nastavak kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Šubinu selekciju Austrije 1:0, u utakmici drugog kola turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Tom pobjedom, drugom u petoj kvalifikacionoj grupi, crnogorski fudbaleri obezbijedili su plasman u narednu rundu takmičenja.

Slavili su na startru i protiv domaćina turnira, selekcije Poljske 2:0.

Izabranici selektora Gorana Perišića do pobjede i glavne runde došli su golom Vaslija Adžića u 36. minutu.

U drugom meču te grupe Poljska je bila ubjeldjiva protiv Andore 6:1.

Crnu Goru do kraja prve runde kvalifikacija, u srijedu u Inovroclavu, očekuje duel sa Andorom.

Najbolje dvije selekcije iz grupe izboriće plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

