Kadeti neriješeno sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Skoplju, u prijateljskoj utakmici, sa Sjevernom Makedonijom neriješeno 1:1.

Domaćin je bio bolji u prvom poluvremenu, a do vođstva stigao je golom Hisara Alija u 45. minutu.

U nastavku crnogorska selekcija zaigrala je konkretnije, u 73. minutu prečku je pogodio Vaslije Babović nakon centaršuta Marka Popovića.

Izjednačenje je stiglo dva minuta kasnije, a u strijelce upisao se Maksim Đukić.

Drugi duel na programu je sjutra u 11 sati.

