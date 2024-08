Kadeti neriješeno sa Bugarskom

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Beranama, u drugom prijateljskom meču, sa Bugarskom neriješeno 2:0.

Crna Gora je prvi međusobni duel, prije dva dana na istom stadionu, dobila 2:0.

Crnogorski kadeti poveli su golom Marka Đokaja u 19. minutu iz jedanaesterca.

Poravnao je Bojan Rusinov u 41, a novo vođstvo crnogorskoj selekciji donio je Vuk Jovović u 56. minutu, nakon odlične asistencije Đokaja.

Konačan rezultat postavio je Petar Blagojev u 79. minutu.

Crna Gora je u finišu mogla do pobjede, u šansama su bili Luka u 78, Bogdan Bijelić u 81. i Luka Vušurović u 89. minutu, ali je bugarski golman odlično intervenisao.

Utakmicu je obilježila iznenađujuće nesportska i gruba igra bugarske selekcije, koja je zbog isključenja Maksimilijana Lazarova i Petra Blagojeva, kraj dočekala sa devet igrača.

