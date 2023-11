Kadeti izgubili i od Albanije

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u portugalskoj Marinji Grande od Albanije 2:0, u utakmici trećeg kola turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski kadeti upisali su treći poraz i takmičenje u grupi završili na posljednjem mjestu u grupi.

U prva dva kola izgubili su od Češke 4:0 i Portugala 6:1.

Albaniju su do prve pobjede na turniru vodili Kris Gecaj u 19. i Brajan Đula u 71. minutu.

Crna Gora je od 76. minuta igrala sa igračem manje, nakon isključenja Petra Barjaktarevića.

Plasman u elitnu rundu izborili su Portugal i Češka.

U međusoniom duelu za prvo mjesto slavio je POrtugal 2:0.

