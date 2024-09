Junioru trofej u Golubovcima

Podgorica, (MINA) – Mladi košarkaši podgoričkog kluba Junior pobjednici su prvog memorijalnog juniorskog turnira “Dušan Đuretić” u Golubovcima.

Ekipa trenera Dejana Vukmanovića u finalu savladala je domaći sastav Vukovi Zeta 69:54.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Budućnost Volija, koja je u meču za konačan plasman savladala Ol Star 99:54.

Za najkorisnijeg igrača proglašen je bek Juniora Blažo Popović, dok je pehar za fer-plej pripao Ol staru.

Nagrade najboljima uručili su Dušanov otac Dragan Đuretić i trener seniorske ekipe Vukovi Zeta Vlado Lukačević.

Turnir je odigran u znak sjećanja na Dušana Đuretića, tragično preminulog košarkaša, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći, krajem juna 2022. godine, na magistralnom putu Budva – Cetinje.

