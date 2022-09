Juniorsko prvenstvo Balkana u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Podgorica će za vikend biti domaćin juniorskog prvenstva Balkana, na kojem se očekuje učešće više od 200 džudista iz 11 država, saopšteno je iz Džudo saveza.

Predsjednik te asocijacije Jovica Rečević kazao je da su višegodišnji pravni i organizacioni problemi i narušeni međuljudski odnosi prošlost i da novo rukovodstvo vraća džudo na puteve stare slave.

On je podsjetio da je džudo kao olimpijski sport jedan od natrofejnijih u Crnoj Gori, koji je dao šampiona i vicešampiona svijeta, evropskog viceprvaka i osvajače mnogo drugih medalja.

“Najveću štetu zbog takve situacije imali su džudisti. To je prošlost i sada je jedinstvena organizacija, koja funkcioniše profesionalno i radi u interesu džudista. Plod takvog rada je međunarodni kamp u Budvi sa Svjetskom džudo federacijom. Tempirali smo termin da bude prilika za podizanje forme juniorske selekcije”, rekao je Rečević na konferenciji za novinare.

Govoreći o predstojećem šampionatu, Rečević je kazao da je Organizacioni odbor preduzeo sve da to bude jedno od najbolje organizovanih džudo takmičenja.

Predsjednik Stručno-trenerske komisije Ilija Vukotić očekuje izuzetno kvalitetno takmičenje, navodeći da će u Podgorici nastupšiti osvajači medalja na tinentalnim šampionatima.

“Naši trakmičari su na završnim pripremama u Budvi i očekujem da ćemo, nakon usješnih nastupa na šampionatima Balkana u drugim uzrasnim kategorijama, pred svojim naviijačima napraviti korak više”, rekao je Vukotić.

On je najavio da će crnogorska reprezentacija imati predstavnike u svim kategorijama, u gotovo svim i po dva.

“I pored sitnih povreda, koje su neke borce spriječile da nastupe, sa pravom smo optimisti i vjerujemo da ćemo imati zapažen nastup”, rekao je Vukotić.

Direktor za međunarodnu saradnju i projekte Hakan Dogan kazao da je zahvalan što je dio tima Džudo saveza.

“Vidim veliku priliku, jer imamo talentovane borce. Ovdje sam da riješim probleme koje ste imali i otvorim novo poglavlje”, rekao je Dogan.

On je naveo da je sve počelo sa kampom, na kojem su pozvani internacionalni treneri.

“I oni su dokazali moju viziju da ima potencijala u Crnoj Gori. Postoje vještine koje bi trebalo poboljšati, ali zato sam ovdje, sa ovim nevjerovatnim timom. Radujem se budućim uspjesima Crne Gore”, poručio je Dogan.

Generalni sekretar Džudo saveza Dragan Mrvaljević najavio je da će takmičenje u subotu početi u deset sati.

“Ceremnija svečanog otvaranja predviđena je za 15 sati i 30 mminuta, dok će finalni blok početi u 16 sati. U nedjelju su na programu tri težinske kategorije, a nakon toga ekipni dio miks timova, sastavljen od muške i ženske reprezentacije u određenim kategorijama”, zaključio je Mrvaljević.

