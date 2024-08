Juniori za peto mjesto na EP

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće za peto mjesto na B prvenstvu Evrope u Skoplju.

Crnogorski juniori savladali su danas u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta selekciju 95:62.

Izabranici selektora Marka Sekulića su dobro počeli meč i već nakon šest minuta poveli 17:2, dok je u devetom minutu razlika iznosila 23:4.

Na polovini meča bilo je 58:25.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Marko Radunović sa 22, Denil Krnić je postigao 17, a Lazar Čarapić 13 poena.

Rival crnogorskim košarkašima za peto mjesto biće bolji iz duela između Švajcarske i Portugala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS