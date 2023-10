Jovanović zlatna u Rijadu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karatistkinja Milena Jovanović osvojila je zlatnu medalju na Svjetskim igrama borilačkih sportova u Rijadu, u konkurenciji mlađih seniorki.

Ona je danas u finalnom meču kategorije preko 68 kilograma pobijedila predstavnicu Maroka 1:0.

Članica Omladinca na putu do finala eliminisala je predstavnice Velike Britanije, Rumunije i Francuske.

“Sjajna reakcija selektora Dejana Ivanovića koji je u finalu čelendžom pozvao na gledanje usporenog snimka, nakon čega je poenom vrednovana akcija naše šampionke u posljednjoj sekundi meča”, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorskoj karatistkinji Igre u Rijadu bile su generalna proba za Svjetsko prvenstvo, koje će naredne sedmice biti održano u Budimpešti.

