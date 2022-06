Joksimović objavio širi spisak za kvalifikacije

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Ivan Joksimović objavio je širi spisak odbojkaša za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora će igrati u grupi D sa selekcijama Portugala, Luksemburga i Islanda.

Joksimović računa na 25 odbojkaša.

Na spisku su:

Tehničari – Rajko Strugar (Rešetlivka, Ukrajina), Rastko Milenković (Budva), Danilo Dubak (Budućnost Volej) i Avram Božović (Galeb Liko Soho Group);

Pprimači servisa: Marko Bojić (Kiziltepe, Turska), Ivan Zvicer (Nafels, Švajcarska), Slobodan Bojić (Alanja, Turska), Nemanja Peruničić (ACH Ljubljana, Slovenija), Vukašin Cimbaljević (Vojvodina, Srbija), Benjamin Hadžisalihović (Budućnost Volej), Jovan Delić (Halmštad, Švedska) i Milan Rovčanin (Jedinstvo);

Srednji blokeri: Blažo Milić (Budva), Luka Babić (Al Ain, Ujedinjeni Arapski Emirati), Matija Ćinćur (Budućnost Volej), Miodrag Jelić (Budva),

Nikola Đurović (Jedinstvo) i Stefan Femić (Jedinstvo);

Korektori: Aleksandar Minić (Zalau, Rumunija), Bojan Strugar (Nafels, Švajcarska), Đorđe Jovović (Budućnost Volej) i Milutin Pavićević (Amšteten, Austrija);

Libera: Nikola Lakčević (Steaua, Rumunija), Stefan Radević (Budućnost Volej) i Miloš Kosović (Dubočica, Srbija).

Crnogorski odbojkaši kvalifikacione utakmice igraće u Kolašinu.

Po rasporedu biće domaćini u prva tri kola – prvo će dočekati Luksemburg (03.avgust), zatim Portugal (07.avgust) i na kraju Island (10.avgust), nakon čega je čekaju gostovanja Islandu (14.avgust), Portugalu (17.avgust) i Luksemburgu (20.avgust).

Plasman na Euro Volley 2023 izboriće sedam pobjednika kvalifikacionih grupa i pet najboljih drugoplasiranih selekcija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS