Jakara nije više trener SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Slovenački stručnjak Dejan Jakara nije više trener Studentskog centra, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da nije potpisan ugovor za nastavak saradnje.

“Naš klub se zahvaljuje Dejanu na posvećenosti, rezultatima i profesionalizmu koji je pokazao u svom mandatu u klubu. Želimo mu puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere”, saopšteno je iz Studentskog centra.

