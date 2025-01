Jadran ubjedljiv u Šapcu, Primorac remizirao u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela ostvarili su pobjedu, dok je Primorac izborio remi u prvim mečevima osmine finala Eurokupa.

Jadran je kao gost savladao Šabac 13:8 i praktično osigurao četvrtfinale.

Hercegnovski tim do pobjede vodio je Dmitri Holod sa četiri gola, Danilo Radović i Đorđe Lazić postigli su po tri, Jovan Vujović dva, a jedan Vuk Milojević.

U ekipi Šapca dvostruki strijelac bio je Aleksandar Kovačević.

Primorac je u Budimpešti igrao sa mađarskom ekipom BVSC neriješeno 16:16 i napravio veliki korak ka osam najboljih.

U kotorskom timu najefikasniji su bili Sava Ćetković, Nika Šušiašvili i Dušan Matković sa po četiri gola, Marko Mršić je postigao tri, dok se jednom upisao Draško Brguljan.

U mađarskom sastavu istakao se Akoš Konarik sa četiri pogotka.

Revanši u Kotoru i Herceg Novom zakazani su za 6. februar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS