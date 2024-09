Jadran ubjedljiv i protiv Dinama

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su danas u Dubrovniku ekipu Dinama iz Bukurešta 15:8, u utakmici trećeg kola preliminarnog turnira Lige šampiona.

Jadran je upisao treći trijumf i zadržao čelnu poziciju uoči posljednjeg kola.

U prva dva kola slavio je protiv Banja Luke 35:3 i Juga 14:12.

Jadran je opravdao ulogu favorita, a pitanje pobjednika riješio je u finišu treće četvrtine, kada je serijom 4:0 došao do prednosti od sedam golova (12:5).

Početkom posljednjeg dijela bilo je i 13:5.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Dmitri Holod sa četiri gola, po dva postigli su Uroš Vučurović, Đorđe Lazić i Matija Sladović, a po jedan Danilo Stupar, Danilo Radović, Damjan Vujičić, Aleksandar Ivović i Vasilije Radović.

U rumunskom timu najbolji je bio Niko Čubranić sa tri gola.

Jadran će u posljednjem kolu, sjutra u deset sati i 30 minuta, igrati protiv Barselone.

Samo pobjednik turnira izboriće plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

