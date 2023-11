Jadran prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana prvi su finalisti Kupa Crne Gore.

Jadran je večeras u Podgorici, u polufinalnom meču završnog turnira, savladao Budvu 22:6.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Matej Čaraj sa pet golova, Danilo Radović postigao je četiri, dok se Dmtri Holosd tri puta upisao u strijelce.

U ekipi Budve šest igrača postiglo je po gol.

Rival Jadrana u finalu biće bolji iz večerašnjeg duela Primorca i Katara.

Finale je na programu u četvrtak, u 20 sati.

Trofej brani Jadran, koji je u prošlogodišnjem finalu savladao kotorski Primorac 10:6 (4:3, 1:3, 2:0 i 3:0) i 13. put u klupskoj istoriji osvojio Kup Crne Gore.

