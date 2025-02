Jadran prottiv Mladosti, Primorac sa Sabadeljom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran M:tela u četvrfinalu Eurokupa igraće protiv zagrebačke Mladosti, dok će rival Primorca biti španski Sabadelj, odlučeno je danas žrijebom.

Novljani, koji su ove sezone dva puta savladali Mladost u regionalnoj Premijer ligi, ukoliko budu uspješniji u dvomeču, u polufinalu sastaće se sa boljim iz dvomeča Breše i Radničkog.

Prva utakmica je u Zagrebu 27. februara, revanš je zakazan za 20. mart.

Crnogorski šampion će, ako prođe narednu prepreku, u polufinalu vjerovatno igrati sa Pro Rekom.

Italijanski klub igra protiv Vašaša, čiju kapicu nosi crnogorski reprezentativac Bogdan Đurđić.

