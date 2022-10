Jadran bolji od Oradee

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana ostvarili su pobjedu na startu turnira druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Jadran je večeras u Barseloni, prvom kolu, savladao rumunsku Oradeu 9:8.

Dvostruki strijelci u pobjedi Jadrana bili su Martin Gardašević, Matej Čaraj i Pavel Halturin, dok su po gol postigli Danilo Radović, Danilo Stupar i Matija Sladović.

U rumunskom timu najbolji je bio Andrej Georgi sa tri gola.

Jadran u petak čekaju dueli sa francuskom ekipom Nojzi le Sek (11.45) i portugalskom Vitorijom Gimaraeš (21.00), dok će se u subotu sastati sa domaćinom turnira, ekipom Barselone (19.15).

Vaterpolisti Primorca biće domaćini turnira, a prvi rival, sjutra u 18 sati, biće im francuski Turkoan.

U subotu sastaće se sa Vuljagmenijem iz Grčke (18), dok će u nedjelju igrati protiv mađarskog OSC-a (11).

Po dvije najbolje ekipe iz grupe nastaviće takmičenje u Ligi šampiona, dok će trećeplasirane i četvrtoplasirane sezonu nastaviti u Eurokupu, gdje ih čeka drugo kolo kvalifikacija.

