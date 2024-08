Ivović pojačao Jadran

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji crnogorski reprezentativac Aleksandar Ivović novi je član Jadrana, saopšteno je iz hercegnovskog vaterpolo kluba.

Biće to njegov povratak u klub, u kojem je i počeo veliku karijeru.

On je do ove sezone nosio dres najboljeg evropskog kluba Pro Reka, gdje je stigao 2010. upravo sa Škvera.

“Vratio sam se na bazen koji u meni budi veoma jake emocije i drago mi je da pričamo o lijepim vaterpolo stvarima. Stigao sam u Herceg Novi da završim karijeru”, rekao je Ivović.

On je naglasio da je srećan što se njegovo putovanje završava na taj način.

“Da, vratio sam se u zemlju i klub u kojem sam ponikao i nadam se da ću doprinijeti ekipe, posebno u domaćem šampionatu gdje želimo da vratimo titulu – što nam je glavna ambicija”, rekao je Ivović.

Jadran je ovog ljeta doveo i Đorđa Lazića, Dimitrija Obradovića i Vuka Milojevića, dok su ugovore produžili reprezentativci Vasilije Radović, Jovan Vujović, golman Darko Đurović.

“Možemo da budemo baš zadovoljni kako je odrađen prelazni rok”, zaključio je Ivović.

Ivović je 2010. iz Jadrana prešao u Pro Reko, kratko je bio u Jugu iz Dubrovnika, nakon čega se vratio u Đenovu i igrao sve do ove sezone.

