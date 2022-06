Ivanović produžio ugovor

Podgorica, (MINA) – Crnogorski fudbalski reprezentativac Igor Ivanović za još godinu produžio je ugovor i u dresu Budućnosti ostaće do ljeta 2024. godine, objavljeno je na zvaničnom sajtu podgoričkog kluba.

Ivanović je u Budućnost stigao 2018. godine.

“Saradnju smo produžili na obostrano zadovoljstvo, nastavljam sa klubom u kome sam proveo fantastične četiri godine tokom kojih je bilo više lijepih trenutaka“, rekao je Ivanović.

On je u dresu Budućnosti osvojio šest trofeja – poi tri titule i tri Kupa Crne Gore.

“Vjerujem da ćemo i kroz naredne dvije godine biti uspješni, siguran sam da ćemo imati šta da pokažemo. Nadam se da ćemo u Evropi napraviti dobar rezultat, pošto to nismo uspjeli prošle sezone. Na nama je da se opravdamo i izvadimo situaciju koju smo ukaljali prošlog ljeta”, rekao je Ivanović.

U dresu Budućnosti odigrao je 122 utakmice i postigao 43 gola.

