Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović na Svjetskom klupskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski studijski par Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović dijeliće pravdu na Svjetskom klupskom prvenstvu, koje će od 27. septembra do 3. oktobra biti odigrano u Egiptu, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Pavićević i Ražnatović nedavno su sudili mečeve rukometnog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu.

Pravdu na 18. izdanju klupskog prvenstva svijeta dijeliće osam sudijskih parova, a za trofej, osim prošlogodišnjeg šampiona, njemačkog Magdeburga, boriće se šampion Evrope – Barselona, Zamalek i Al Ahli (Egipat), Halidž (Saudijska Arabija), Sidnej (Australija), Kalifornija Iglsi (Sjedinjene Američke Države), Taubate (Brazil) i mađarski Vesprem koji je dobio specijalnu pozivnicu.

Pavićević i Ražnatović bili su predstavnici Crne Gore na deset velikih takmičenja u seniorskoj konkurenciji – pet svjetskih, četiri evropska i Azijsko prvenstvo.

Na prethodnom EHF Euro 2024 u Njemačkoj dijelili su pravdu u meču za bronzanu medalju između Švedske i Njemačke, koji je odlučivao i o putniku na Olimpijske igre.

