Iskri Dedivanović četiri medalje u Splitu

Podgorica, (MINA) – Članica plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako, Iskra Dedivanović, nastup na međunarodnom festivalu plivanja za osobe sa invaliditetom u Zagrebu završila je sa četiri medalje – tri srebrne i jednom bronzanom, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieteta.

Dedivanović je u klasi S9 bila srebrna na 50 i 100 metara prsno i 50 leđno, a bronzana na 100 metara leđno.

Kao šestoplasirana završila je trke na 50 i 100 slobodno.

Od ostalih takmičara, na 200 metara slobodno Tomas Radulović (S5) osvojio je 23, a Rastko Radulović (S14) 26. mjesto.

Na 50 metara delfin, Nebojša Bulatović (S14) je imao 22. vrijeme.

U trci na 50 slobodno, Tomas Radulović je osvojio 54, Rastko Radulović 59, Nikola Bulatović (S10) 67, Nebojša Bulatović 70, a Nikola Đukić (S1) 74. mjesto

Na 50 metara prsno, Nikola Bulatović je bio 39, dok je Nebojša Bulatović na 50 leđno imao 36. vrijeme.

U trci na 100 metara slobodno, Tomas Radulović je osvojio 52, a Rastko Radulović 59. mjesto.

Tradicionalni festival četvrti put okupio je plivače iz Litvanije, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Belgije, Indije, Kipra, Srbije, Crne Gore, Rumunije i Hrvatske.

