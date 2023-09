Iskra najuspješnija u Mostaru, Vojinović ponovo zlatni

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre osvojili su prvo mjesto na međunarodnom turniru u Mostaru.

Do trofeja došli su sa devet zlatnih i tri srebrne medalje.

Isti broj zlatnih medalja osvojili su i karatisti Omladinca, ali i svega jedno srebrno odličje, pa su se morali zadovoljiti drugim mjestom u generalnom plasmanu.

Pobjedničko postolje kompletirao je Zrinjski sa sedam zlatnih, pet srebrnih i 16 bronzanih odličja.

Seriju dobrih rezultata nastavio je junior Iskre Balša Vojinović, koji je u Rijeci bio zlatni u kategoriji do 61 kilogram.

On je sredinom septembra bio zlatni u Budimpešti, a ove sezone može se pohvaliti i srebrom sa Evropskog prvenstva u Pragu i zlatnim medaljama sa turnira Svjetske lige u La Korunji i Gran prija Hrvatske u Rijeci.

Na korak od pobjedničkog postolja bili su i Branko Lazović, Anes Arifaj i Nikša Zejak, ali su izgubili mečeve za medalju i završili kao petoplasirani.

Zejak je vodio 2:0, ali je u posljednjih šest sekundi dozvolio Luki Pejići, nosiocu svjetske medalje, da napravi preokret i pobijedi.

