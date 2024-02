IO sjutra imenuje selektora, Prosinečki naozbiljniji kandidat

Podgorica, (MINA) – Nasljednjik Miodraga Radulovića na klupi seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore biće poznat sjutra, nakon sjednice Izvršnog odbora Fudbalskog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Kao najozbiljniji kandidat pominje se Robert Prosinečki.

Radulovićev nasljednik biće se sedmi crnogorski selektor.

Najbolje fudbalere Crne Gore do sada su predvodili Zoran Filipović, Zlatko Kranjčar, Branko Brnović, Ljubiša Tumbaković, Faruk Hadžibegić i Miodrag Radulović.

Sjednica IO počeće u 13 sati.

