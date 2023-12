Hadžisalihović i Bokan najbolji u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Član Budve, Benjamin Hadžisalihović, proglašen je za najboljeg odbojkaša, dok je Tatjana Bokan najbolja odbojkašica, u tradicionalnom izboru Odbojkaškog saveza.

Odbojkaški savez je, glasovima odbojkaških klubova, Upravnog odbora i trenerske organizacije, izabrao najbolje i najperspektivnije odbojkaše i odbojkašice, kao i najbolje trenere u domaćem prvenstvu za 2023. godinu.

Hadžisalihović je član muške seniorske reprezentacije Crne Gore, a u dresu Budve bilježi zapažene partije u domaćem prvenstvu tako i na evropskim nastupima.

On je imao sedaom glasova, a u konkurenciji za to priznanje bili su još i Bojan Strugar (Budućnost volley – Milas Beledije, 4 glasa), Stefan Radević (Budućnost volley, tri glasa) i Matija Ćinćur (Budva).

Za najboljeg igrača u inostranstvu za 2023. izabran je Đorđe Jovović, odbojkaš slovenskog Triglava.

Jovović je nastupao sa seniorskom reprezentacijom na Evropskom prvenstvu 2023. U sezoni 2022/2023. bio je najbolji poenter prvenstva Slovenije sa 525 poena.

Korektor Triglava nastavio je sa odličnim partijama i u novoj sezoni, pa je na vrhu liste za poentere sa 238 poena, a trenutno je najbolji server sa 23 asa u 11 odigranih kola.

Jovović je sakupio deset glasova, četiri je imao Vojin Ćaćić (Al Faisali, Saudijska Arabija), a u konkurenciji su bili još i Marko Bojić (Al Džazira, UAE) i Jovan Delić (Makabi, Izrael).

Za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji je proglašen Miljan Bošković, šef stručnog štaba Budve.

Bošković je u protekloj sezoni vodio Budućnost volley, sa kojim je bio drugoplasirani u prvenstvu i Kupu, a predvodio je i U22 selekciju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Bio je i član stručnog štaba seniorske reprezentacije Crne Gore.

Najbolji trener u domaćem prvenstvu za odbojkašice je Vladimir Milačić, šef stručnog štaba Luke Bar.

Milačić je sa Barankama u prethodnoj sezoni bio drugoplasirani u ligaškom dijelu prvenstva sa 15 pobjeda i tri poraza.

On je osvojio sedam glasova, a po jedan manje Mladen Miladinović (Jedinstvo) i Milan Marković (Akademija).

Za najbolju odbojkašicu u domaćem prvenstvu za 2023. godinu izabrana je Tatjana Bokan, koja je u protekloj sezoni branila boje kluba Herceg Novog.

Bokan je sa novskim timom osvojila duplu krunu u sezoni 2023/2024, a izabrana je za MVP finalne utakmice Kupa.

Ona je imala 13 glasova, a u konkurenciji bile su još i Teodora Čavić (Galeb Liko Soho Group, 2 glasa) i Melisa Cenović (Herceg Novi).

Najbolja odbojkašica u inostranstvu je Mina Dragović, članica Jedinstva iz Stare Pazove.

U protekloj sezoni Dragović je sa Jedinstvom bila prvak Srbije.

Osvojila je 16 glasova, pet je imala Danijela Džaković (Asitek, Italija – Tarnov, Poljska), a u konkurenciji su bile još Katarina Budrak (Bordo – Romans, Francuska) i Dijana Vuković (Voluntari 2005, Rumunija – Herceg Novi).

Najperspektniji odbojkaš je Nikola Đurović iz Jedinstva, dok je u ženskoj konkurenciji nagrada pripala Kristini Božović iz Luke Bar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS