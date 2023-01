Hadžibegić ponovo na klupi BIH

Podgorica, (MINA) – Faruk Hadžibegić novi je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine (BIH), saopšteno je iz Fudbalskog saveza te države.

Biće to njegov povratak u reprezentaciju BIH, koju je predvodio i 1999. godine.

Na toj funkciji zamijenio je Ivajla Peteva, koji je predvodio BIH do plasmana u A Ligu nacija.

Posla ga je koštao neuspjeh u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Hadžibegić je, nakon odlaska sa klupe Crne Gore krajem 2020. godine, radio samo u alžirskom Alžeru, tri mjeseca tokom prethodne godine.

“Osjećam zadovoljstvo, ponos i odgovornost. Želim da budem biti dio ovog projekta koji ima za cilj odlazak na Euro. Nisam vjerovao da ću se ponovo vratiti, mislio sam da ću završiti karijeru u inostranstvu”, rekao je Hadžibegić na zvaničnom predstavljanju.

BiH će u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine igrati u grupi J sa Portugalom, Islandom, Luksemburgom, Slovačkom i Lihtenštajnom.

Plasman će izboriti dvije najbolje selekcije.

