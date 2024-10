Gradski derbi bez golova, pobjeda Igala u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Duel gradskih rivala, Podgorice i Koma, na DG areni završen je 0:0, dok je Igalo u Danilovgradu pobijedilo Iskru 2:1, u 12. kolu Druge crnogorske lige.

Igalo je do pete pobjede ove sezone došlo golovima Jovana Popovića u 38. iz jedanaesterca i Aldina Adžovića u 73. minutu.

Domaćin je šest minuta prije kraja, golom Matije Rovčanina, ublažio poraz.

Ostali mečevi na programu su sjutra u 15 sati.

Rivali će biti Ibar i Rudar, odnosno Lovćen i Grbalj.

Slobodni su fudbaleri Mladosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS