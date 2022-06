Golbalisti na turniru u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore nastupiće sjutra na međunarodnom turniru u Sofiji, koji će okupiti šest timova, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Crnogorska reprezentacija igraće u grupi B sa Rumunijom i B selekcijom Grčke.

U grupi A rivali će biti Bugarske, reprezentacija Srbije i A selekcija Grčke.

Selektor Nikola Čurović kazao je da će Bugarska biti odlična provjera i prilika da svi igrači dobiju minutažu.

“Posebno će nam značiti pred drugi turnir Lige šampiona koji će od 22. do 24. jula biti odigran u Nikšiću, kada ćemo ugositi najbolje ekipe Francuske, Njemačke, Češke i Portugala”, kazao je Čurović.

