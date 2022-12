Golbal – Nikšićani najbolji u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić pobjednik je međunarodnog turnira u Sarajevu.

Nikšićki golbalisti do trofeja došli su sa maksimalnim učinkom i četiri ubjedljive pobjede.

Savladali su Kleo iz Soluna 17:13, sarajevski Centar 1 15:5, Centar 2 11:1 i Mladost iz Beograda 9:7.

Kao drugoplasirana završila je grčka ekipa Kleo, dok je treći bio sarajevski Centar 1.

Nikšićki sastav u Sarajevu nastupio je u sastavu Marko i Nikola Nikolić, Goran Macanović, Veselin Vuković, Miloš Ranitović, Mirnes Ramović i Velizar Obradović, a predvodioe ih je trener Branislav Bulatović.

Nastupom u Sarajevu nikšićki golbalisti zavrpšili su godinu, u kojoj su igrali finale Lige šampiona.

