Gojković protiv Huan Hsiao-Ven iz Tajpeha

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković na startu olimpijskog turnira u Parizu boriće se protiv Huan Hsiao-Ven iz Tajpeha, odlučeno je danas žrijebom.

Gojković, debitantkinja na Olimpijskim igrama, boriće se u kategoriji do 54 kilograma.

Njena rivalka je dvostruka svjetska prvakinja.

Gojković i Ven bile su nedavno rivalke u četvrtfinalu kvalifikacionog turnira u Bangkoku, a pobjeda je pripala bronzanoj iz Tokija.

Takmičenje u boksu na Olimpijskim igrama počeće 27. jula, , a Gojković će na ring istog dana u 15 sati i 30 minuta.

