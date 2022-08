Gojković objavio spisak za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković objavio je spisak od 15 igrača koji će učestvovati na Evropskom prvenstvu u Splitu.

Crnogorski vaterpolisti u Splitu predstavljaće Dejan Lazović, Luka Murišić, Vasilije Radović, Kanstantsin Averka, Dušan Banićević, Vlado Popadić, Miroslav Perković, Bogdan Đurđić, Aleksa Ukropina, Vladan Spaić, Dušan Matković, Marko Petković, Petar Tešanović, Marko Mršić i Jovan Vujović.

U stručnom štabu, osim selektora Gojkovića, su i pomoćni treneri Miloš Šćepanović i Miodrag Matković, doktor Vladimir Dedović, fizioterapeut Ivan Borović, psiholog Nikola Mijušković i video analiza Vasko Vučković.

Prvi meč na šampionatu u grupi A, crnogorski vaterpolisti igraće 29. avgusta protiv Gruzije (10.30).

Rival je, dva dana kasnije, Slovačka, dok će 2. septembra igrati sa Italijom (19.00).

Pobjednici grupa plasiraće se u četvrtfinale, drugoplasirane i trećeplasirane selekcije igraće osminu finala.

U grupi B su Hrvatska, Grčka, Francuska i Malta, u grupi C su selekcije Španije, Njemačke, Holandije i Rumunije, a u grupi D ekipe Mađarske, Srbije, Izraela i Slovenije.

