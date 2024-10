Gojković izborila polufinale i obezbijedila bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković plasirala se u polufinale i obezbijedila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu do 23 godine u Sofiji.

Članica Budve je danas u četvrtfinalnoj borbi kategorije do 57 kilograma savladala Mađaricu Rebeku Doboš.

Do pobjede došla je, nakon dominacije tokom sve tri runde, jednoglasnom odlukom sudija.

Odlično fizički i taktički pripremljena Bojana je od početka nametnula svoj stil borbe, diktirajući žestok tempo, koji Mađarica nije mogla da isprati, pa za sudije nije bilo nikakavih dilema – njih sva petorica, iz Bugarske, Engleske, Poljske, Rumunije i Francuske su dale ubjedljivu prednost crnogorskoj bokserki.

Rival Bojani Gojković u četvrtak, u borbi za plasman u finale biće Bjeloruskinja Marina Muliarčik, koja je u četvrtfinalu eliminisala Elidu Kočarian iz Azerbejdžana.

Priliku da obezbijedi drugu medalju za Crnu Goru imaće sjutra Tomislav Đinović, koji će se u četvrtfinalu kategorije do 60 kilograma boriti protiv Moldavca Vladislava Vaskovskija.

Član BK Zlatičanin je prethodno u osmini finala eliminisao Bjelorusa Vladislava Smalouskija.

Treći crnogorski predstavnik na šampionatu u glavnom gradu Bugarske, Petar Liješević, svoj nastup završio je juče u osmini finala kategorije do 86 kilograma.

Sa crnogorskim bokserima u glavnom gradu Bugarske pored selektora Nikole Ružića boravi i trener BK Zlatičanin Momčilo Zlatičanin.

