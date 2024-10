Gojković i Đinović u četvrtfinalu EP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Bojana Gojković i Tomislav Đinović plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva do 23 godine u Sofiji.

Gojković je danas u osmini finala kategorije do 57 kilograma pobijedila Oliviju Grejs Holms iz Engleske.

Članica Budve demonstrirala je u tom meču visoku klasu, dominirala tokom sve tri runde, pa za sudije nije bilo dilema, osim za arbitra iz Jermenije, koji je borbu progasio neriješenom.

Rival u četvrtfinalu, u utorak, biće joj Mađarica Rebeka Doboš, koja je bila slobodna na startu šampionata.

Đinović je u osmini finala kategorije do 60 kilograma pobijedio Bjelorusa Vladislava Smalouskija odlukom sudija 3:2.

Djelioci pravde iz Rumunije, Poljske i Izraela bodovali su meč 30:27 u korist Đinovića, dok su sudije iz Engeske i Azerbejdžana dale minimalnu prednost Bjelorusu – 29:28.

Rival članu Bokserskog kluba Zlatičanin u četvrtfinalu, u srijedu, biće pobjednik borbe između Moldavca Vladislava Vaskovskija i Turčina Selahatina Činibulaka.

Budvanin Petar Liješević će na ring u ponedjeljak, kada će se u osmini finala kategorije do 86 kilograma boriti protiv Bjelorusa Andreja Masalaua.

Sa crnogorskim bokserima u glavnom gradu Bugarske borave selektor Nikola Ružić i trener BK Zlatičanin Momčilo Zlatičanin.

